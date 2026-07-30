Toyota'nın küresel araç üretimi ve satışları 2026'nın ilk yarısında hafifçe geriledi, Haziran'da arttı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Haziran ayında küresel araç üretiminin yıllık %2,9 artışla 879.321 adet seviyesine çıktığını açıkladı. Haziran ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %14,6 artışla 313.234 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %2,6 düşerek 566.087 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Toyota'nın küresel araç satışları yıllık %0,1 artışla 868.454 adet olarak gerçekleşti.
Yılın ilk yarısında ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %1,2 düşüşle 4.863.749 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları yıllık %2,9 düşüşle 5.008.898 seviyesinde yer aldı.