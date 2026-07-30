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Toyota'nın küresel araç üretimi ve satışları 2026'nın ilk yarısında hafifçe geriledi, Haziran'da arttı

Perşembe, 30 Temmuz 2026 11:34:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Haziran ayında küresel araç üretiminin yıllık %2,9 artışla 879.321 adet seviyesine çıktığını açıkladı. Haziran ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %14,6 artışla 313.234 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %2,6 düşerek 566.087 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota'nın küresel araç satışları yıllık %0,1 artışla 868.454 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %1,2 düşüşle 4.863.749 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları yıllık %2,9 düşüşle 5.008.898 seviyesinde yer aldı.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv 

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