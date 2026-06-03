Japonya’nın araç üretimi 2026’nın Ocak-Mart döneminde %3,1 yükseldi

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre bu yılın Mart ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %3,1 artışla 788.528 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ülkenin araç üretimi 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %3,1 artarak 2.205.695 adet oldu.

Mart ayında ülkede araç satışları yıllık %1,8 düşüşle 490.640 adet seviyesine gerilerken, satışlar yılın ilk üç ayında ise yıllık %2,5 düşüşle 1.253.357 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı Mart ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,3 düşüşle 358.584 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Mart döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %0,5 artışla 1.026.193 adet seviyesine yükseldi.