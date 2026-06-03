 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın araç üretimi 2026’nın Ocak-Mart döneminde %3,1 yükseldi

Çarşamba, 03 Haziran 2026 14:11:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre bu yılın Mart ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %3,1 artışla 788.528 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ülkenin araç üretimi 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %3,1 artarak 2.205.695 adet oldu.

Mart ayında ülkede araç satışları yıllık %1,8 düşüşle 490.640 adet seviyesine gerilerken, satışlar yılın ilk üç ayında ise yıllık %2,5 düşüşle 1.253.357 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı Mart ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,3 düşüşle 358.584 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Mart döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %0,5 artışla 1.026.193 adet seviyesine yükseldi.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın araç üretimi 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %0,2 artış kaydetti

08 May | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi ve satışları 2026’nın ilk çeyreğinde geriledi

28 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi 2026’nın Ocak ayında %0,6 geriledi

06 Nis | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi 2026’nın Ocak-Şubat döneminde azaldı, satışları hafifçe yükseldi

30 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi ve satışları 2025’te yükseldi

09 Mar | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi 2026’nın Ocak ayında düştü, satışları arttı

03 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %2,1 arttı

04 Şub | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi 2025’te %4,5 yükseldi

30 Oca | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %4,9 arttı

26 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi 2025’in Eylül ayında hafifçe düştü

03 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis