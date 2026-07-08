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Toyota Teksas'ta üretim kapasitesini artırmak üzere 3,6 milyar $ yatırım yapacak

Çarşamba, 08 Temmuz 2026 11:23:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli otomotiv üreticisi Toyota Motor Corporation, Teksas eyaletinin San Antonio kentindeki araç üretim tesisine 3,6 milyar $ yatırım yapacağını açıkladı. Yatırım kapsamında üretim kapasitesini artırmak amacıyla ikinci bir araç montaj hattı inşa edilecek.

Yeni yatırımın, Toyota'nın Kuzey Amerika'daki üretim faaliyetlerini güçlendirmesi ve yerel üretim sistemini geliştirmesi hedefleniyor.

Toyota'nın açıklamasına göre ikinci montaj hattının 2030 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Genişleme yatırımı sayesinde 2.000'den fazla kişilik yeni istihdam yaratılacak ve San Antonio tesisinin yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 150.000 araç artacak.

Tacoma üretimi Meksika'dan taşınacak

Toyota, Tacoma orta boy pick-up modelinin üretiminin Meksika'nın Baja California eyaletindeki tesisinden San Antonio tesisine taşınacağını duyurdu. Üretim transferinin yaklaşık dört yıllık bir süreçte tamamlanması öngörülüyor.

Şirket, söz konusu yatırımın, çoklu çözüm stratejisi kapsamında yerel pazarın ihtiyaçlarına uygun ürünler sunma kabiliyetini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Yatırım 

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