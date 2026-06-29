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Toyota’nın küresel araç üretimi ve satışları 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde düşüş gösterdi

Pazartesi, 29 Haziran 2026 13:46:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Mayıs ayında küresel araç üretiminin yıllık %5,5 düşüşle 765.470 adet seviyesine geriledğini açıkladı. Mayıs ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %3,7 artışla 250.588 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %9,4 düşerek 514.882 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %7,2 düşüşle 834.279 adet olarak gerçekleşti.

Yılın Ocak-Mayıs döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %2,1 düşüşle 3.984.421 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları yıllık %3,5 düşüşle 4.140.444 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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