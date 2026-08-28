Toyota'nın küresel araç üretimi ve satışları 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde düştü

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Temmuz ayında küresel araç üretiminin yıllık %2,1 düşüşle 828.629 adet seviyesine çıktığını açıkladı. Temmuz ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %12,4 artışla 328.157 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %9,8 düşerek 500.472 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Toyota'nın küresel araç satışları yıllık %4,8 düşüşle 856.125 adet olarak gerçekleşti.
Yılın ilk yedi ayında ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %1,4 düşüşle 5.692.378 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları yıllık %3,2 düşüşle 5.865.023 seviyesinde yer aldı.