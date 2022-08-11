Japonya’nın araç üretimi Ocak-Mayıs döneminde %14,9 düştü

Perşembe, 11 Ağustos 2022 11:04:16 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, Japonya’nın araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) bu yılın Mayıs ayında yıllık %16,4 düşüşle 420.233 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ülkenin araç üretimi 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %14,9 düşerek 2.964.662 adet oldu.

Öte yandan Mayıs ayında ülkede araç satışları yıllık %18,1 düşerek 261.433 adet oldu. Satışlar yılın ilk beş ayında ise yıllık %16,2 düşüşle 1.758.282 adet olarak kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı bu yılın Mayıs ayında, 2021 yılının aynı ayına kıyasla %22,7 düşüşle 206.566 adet oldu. Ocak-Mayıs döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %14,2 düşerek 1.424.187 adet oldu.