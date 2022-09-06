Japonya’nın araç üretimi Ocak-Haziran döneminde %14 azaldı

Salı, 06 Eylül 2022 09:34:55 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, Japonya’nın araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) bu yılın Haziran ayında yıllık %9,3 düşüşle 668.628 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise ülkenin araç üretimi 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %14 düşerek 3.633.290 adet oldu.

Öte yandan Haziran ayında ülkede araç satışları yıllık %10,3 düşerek 327.896 adet oldu. Satışlar yılın ilk altı ayında ise yıllık %15,4 düşüşle 2.086.178 adet olarak kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı bu yılın Haziran ayında, 2021 yılının aynı ayına kıyasla %14,5 düşüşle 308.462 adet oldu. Ocak-Haziran döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %14,3 düşerek 1.732.649 adet oldu.