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Japonya’da sanayi üretimi Temmuz ayında aylık %1,5 düştü

Pazartesi, 27 Eylül 2021 15:16:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, bu yılın Temmuz ayında, Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi, bir önceki aya göre %1,5 düştü ve bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 arttı.

Bununla birlikte, bu yıl Temmuz ayında Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi önceki aya göre %1,3 ve yıllık %36,8 artış gösterdi. Aynı ayda, Japonya’nın demir çelik sevkiyatında aylık %3,3 düşüş ve demir çelik stoklarında aylık %0,4 artış kaydedildi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, Japonya’da bu yılın Ağustos ayında endüstriyel üretimin aylık %3,4 ve Eylül ayında aylık %1,1 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Ağustos ayında aylık %0,4 düşeceği ve Eylül ayında aylık %2,3 artacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Uzak Doğu  Japonya  üretim  |  benzer haberler »


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