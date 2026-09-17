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Japonya merkezli Suzuki Shokai 2028 yılına kadar yeni hurda öğütme tesisi kuracak

Perşembe, 17 Eylül 2026 11:32:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon geri dönüşüm şirketi Suzuki Shokai, işleme kapasitesini artırmak ve değişen hurda gereksinimlerini karşılamak amacıyla Hokkaido'nun Ishikari şehrinde 2028 yılının yaz aylarına kadar yeni bir hurda öğütme tesisi kurmayı planlıyor. Proje, şirketin bugüne kadarki en büyük sermaye yatırımı olacak.

Yeni parçalayıcı ayda 6.000 mt hurda işleyebilecek

Mevcut Ishikari tesisine yaklaşık 1 km mesafede kurulacak tesiste, yaklaşık 280 mt/gün veya 6.000 mt/ay işleme kapasitesine sahip büyük bir hurda öğütme tesisi ile yardımcı tesisler yer alacak. İnşaat çalışmaları aşamalı olarak yürütülecek.

Gelişmiş ayrıştırma olanaklarıyla değişen hurda talebi karşılanacak

Yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren ve ağırlıklı olarak otomobilleri işleyen mevcut öğütücü, yeni ünitenin devreye alınmasının ardından da çalışmaya devam edecek. Yeni ekipman ise parçalama sonrası ayrıştırma olanaklarını geliştirecek.

Suzuki Shokai, çelik üreticilerinin karbonsuzlaşma çalışmaları doğrultusunda hurda kalitesine yönelik gereksinimlerin çeşitlenmesiyle işleme esnekliğini artırmayı hedeflerken, kurulacak departmanlar arası proje ekibi iki tesisin faaliyetlerini koordine edecek.

Etiketler: Hurda Hammaddeler Japonya Uzak Doğu Üretim 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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