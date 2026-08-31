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Japonya'da sanayi üretimi 2026'nın Temmuz ayında aylık %0,1 arttı

Pazartesi, 31 Ağustos 2026 11:32:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayımlanan Sanayi Üretimi Raporu'nun öncü endekslerine göre ülkenin sanayi üretimi bu yılın Temmuz ayında Haziran ayına kıyasla %0,1 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %4,1 arttı.

Öte yandan söz konusu ayda ülkenin demir çelik üretim endeksi yıllık %1,2 artarken, mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretim endeksi Haziran ayına kıyasla %0,5 yükseldi. Demir çelik sevkiyatları aylık %4,9 artarken, demir çelik stokları aylık %0,6 düştü.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu'na göre sanayi üretiminin Ağustos ayında aylık %6,4 artması ve Eylül ayında aylık %4,2 düşmesi bekleniyor. Demir çelik üretiminin ise Ağustos ayında aylık %1,8 ve Eylül ayında aylık %0,5 artacağı tahmin ediliyor.

Etiketler: Japonya Uzak Doğu Üretim 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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