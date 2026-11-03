Japonya'da sanayi üretimi 2026'nın Eylül ayında aylık %2,2 arttı

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi 2026'nın Eylül ayında Ağustos ayına kıyasla %2,2 yükselirken, arındırılmamış üretim endeksi 2025 yılının aynı ayına kıyasla %1,9 artış gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin demir çelik üretim endeksi yıllık %1,6 azalırken, mevsimsel etkilerden arındırılmış üretim endeksi aylık %2,8 geriledi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre demir çelik sevkiyatında aylık %9,7 düşüş ve demir çelik stoklarında aylık %4,6 artış gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu'na göre imalat sanayi üretiminin Ekim ayında aylık %5,1 ve Kasım ayında aylık %0,8 yükselmesi bekleniyor. Demir çelik üretiminin ise Ekim ayında aylık %1,5 düşeceği ve Kasım ayında aylık %6,3 artacağı tahmin ediliyor.