Japonya'da sanayi üretimi 2026'nın Ağustos ayında aylık %1,7 geriledi

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi 2026'nın Ağustos ayında Temmuz ayına kıyasla %1,7 gerilerken, arındırılmamış üretim endeksi 2025 yılının aynı ayına kıyasla %3,4 artış gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin demir çelik üretim endeksi yıllık %1,5 artarken, mevsimsel etkilerden arındırılmış üretim endeksi aylık %1,2 geriledi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre demir çelik sevkiyatında aylık %2,8 ve demir çelik stoklarında aylık %1,2 düşüş gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu'na göre imalat sanayi üretiminin Eylül ayında aylık %3,2 ve Ekim ayında aylık %3,1 yükselmesi bekleniyor. Demir çelik üretiminin ise Eylül ayında aylık %0,2 düşeceği ve Ekim ayında aylık %0,2 artacağı tahmin ediliyor.