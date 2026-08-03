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Japonya'da sanayi üretimi 2026'nın Haziran ayında yatay seyretti

Pazartesi, 03 Ağustos 2026 11:17:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayımlanan Sanayi Üretimi Raporu'nun öncü endekslerine göre ülkenin sanayi üretimi bu yılın Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla %1,3 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %4,2 arttı.

Öte yandan, söz konusu ayda ülkenin demir çelik üretim endeksi yıllık %1,8 artarken, mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretim endeksi Mayıs ayına kıyasla yatay seyretti. Demir çelik sevkiyatları aylık bazda değişmezken, demir çelik stokları %1,6 arttı.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu'na göre sanayi üretiminin Temmuz ayında aylık %1,2 ve Ağustos ayında aylık %4,5 artması bekleniyor. Demir çelik üretiminin ise Temmuz ayında aylık %0,9 düşeceği, Ağustos ayında aylık %6,1 artacağı tahmin ediliyor.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Üretim 

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