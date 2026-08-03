Japonya'da sanayi üretimi 2026'nın Haziran ayında yatay seyretti

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayımlanan Sanayi Üretimi Raporu'nun öncü endekslerine göre ülkenin sanayi üretimi bu yılın Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla %1,3 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %4,2 arttı.

Öte yandan, söz konusu ayda ülkenin demir çelik üretim endeksi yıllık %1,8 artarken, mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretim endeksi Mayıs ayına kıyasla yatay seyretti. Demir çelik sevkiyatları aylık bazda değişmezken, demir çelik stokları %1,6 arttı.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu'na göre sanayi üretiminin Temmuz ayında aylık %1,2 ve Ağustos ayında aylık %4,5 artması bekleniyor. Demir çelik üretiminin ise Temmuz ayında aylık %0,9 düşeceği, Ağustos ayında aylık %6,1 artacağı tahmin ediliyor.