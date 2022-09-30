Japonya’da sanayi üretimi Temmuz ayında aylık %0,8 arttı

Cuma, 30 Eylül 2022 10:52:48 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %0,8 artış ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %2 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %0,7 ve yıllık %11,4 düşüş kaydetti. Aynı ayda demir çelik sevkiyatında aylık %2,9 düşüş ve demir çelik stoklarında aylık %1,5 artış gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin bu yılın Ağustos ayında aylık %5,5 ve Eylül ayında aylık %0,8 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Ağustos ayında aylık %4,4 ve Eylül ayında aylık %0,4 yükseleceği tahmin ediliyor.