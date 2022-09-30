﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’da sanayi üretimi Temmuz ayında aylık %0,8 arttı

Cuma, 30 Eylül 2022 10:52:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %0,8 artış ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %2 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %0,7 ve yıllık %11,4 düşüş kaydetti. Aynı ayda demir çelik sevkiyatında aylık %2,9 düşüş ve demir çelik stoklarında aylık %1,5 artış gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin bu yılın Ağustos ayında aylık %5,5 ve Eylül ayında aylık %0,8 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Ağustos ayında aylık %4,4 ve Eylül ayında aylık %0,4 yükseleceği tahmin ediliyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’da sanayi üretimi Haziran ayında aylık %9,2 arttı

01 Eyl | Çelik Haberler

Toyota Eylül-Kasım dönemine yönelik üretim tahminini yükseltti

12 Ağu | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi ve satışları yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle ilk yarıda düştü

01 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’da sanayi üretimi Mayıs ayında aylık %7,5 düştü

29 Tem | Çelik Haberler

Toyota Ağustos ayı üretim tahminini 150.000 adet düşürdü

20 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın elektrik arzı sıkıntısına yönelik uyarısı sona erdi, arzın yeterli olması bekleniyor

30 Haz | Çelik Haberler

Japonya’da sanayi üretimi Nisan ayında aylık %1,5 düştü

30 Haz | Çelik Haberler

Toyota Temmuz ayı üretim tahminini 50.000 adet düşürdü

23 Haz | Çelik Haberler

JFE Steel karbonsuz üretim hedefine ulaşmak için iki tesis inşa edecek

20 Haz | Çelik Haberler

Toyota Haziran ayı üretim tahminini 40.000 adet daha düşürdü

17 Haz | Çelik Haberler