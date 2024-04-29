Japonya’da sanayi üretimi Şubat ayında aylık %0,1 düştü

Pazartesi, 29 Nisan 2024 12:13:26 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Şubat ayında Ocak ayına kıyasla %0,1 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %3,5 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %1,1 düşüş ve yıllık %0,2 artış yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %4,2 düşüş ve demir çelik stoklarında aylık %3,1 artış gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin Mart ayında aylık %4,9, Nisan ayında ise aylık %3,3 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Mart ayında aylık %2,6 ve Nisan ayında aylık %1,7 azalacağı tahmin ediliyor.