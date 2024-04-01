Japonya’da sanayi üretimi Ocak ayında aylık %7,5 düştü

Pazartesi, 01 Nisan 2024 11:39:25 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Ocak ayında Aralık ayına kıyasla %7,5 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %1,5 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %1,8 düşüş ve yıllık %1 artış yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %5,5 düşüş ve demir çelik stoklarında aylık %0,1 artış gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin Şubat ayında aylık %4,8, Mart ayında ise aylık %2 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Şubat ayında aylık %0,8 ve Mart ayında aylık %5 azalacağı tahmin ediliyor.