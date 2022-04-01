Japonya’da sanayi üretimi Ocak ayında aylık %0,8 düştü

Cuma, 01 Nisan 2022 12:22:33 (GMT+3) | İstanbul

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, bu yılın Ocak ayında Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki aya göre %0,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 düştü.

Bununla birlikte bu yıl Ocak ayında Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi önceki aya göre %3,8 ve yıllık %1,8 düşüş gösterdi. Aynı ayda, Japonya’nın demir çelik sevkiyatında aylık %3,1 düşüş ve demir çelik stoklarında aylık %0,1 artış kaydedildi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, Japonya’da bu yılın Şubat ayında endüstriyel üretimin aylık %5,7 ve Mart ayında aylık %0,1 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Şubat ayında aylık %2,6 artacağı ve Mart ayında aylık %3,6 düşeceği tahmin ediliyor.