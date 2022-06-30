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Japonya’da sanayi üretimi Nisan ayında aylık %1,5 düştü

Perşembe, 30 Haziran 2022 12:19:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %1,5 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %4,9 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %1,4 ve yıllık %6,7 düştü. Aynı ayda demir çelik sevkiyatında aylık %0,3 artış ve demir çelik stoklarında aylık %2,8 düşüş kaydedildi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin bu yılın Mayıs ayında aylık %4,8 ve Haziran ayında aylık %8,9 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Mayıs ayında aylık %4,2 artacağı ve Haziran ayında aylık %4,1 düşeceği tahmin ediliyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Üretim 

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