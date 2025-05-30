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Japonya’da sanayi üretimi Nisan ayında aylık %0,9 geriledi

Cuma, 30 Mayıs 2025 11:21:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi Nisan ayında Mart ayına kıyasla %0,9 düşüş ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %0,7 artış gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %0,5 artış ve yıllık %1,5 düşüş yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %0,6 artış ve demir çelik stoklarında aylık %0,5 düşüş gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin Mayıs ayında aylık %9 artması, Haziran ayında ise aylık %3,4 gerilemesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Mayıs ayında aylık %3,3 düşeceği ve Haziran ayında aylık %2,8 büyüyeceği tahmin ediliyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Üretim 

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