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Japonya’da sanayi üretimi Mayıs ayında aylık %7,5 düştü

Cuma, 29 Temmuz 2022 12:08:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %7,5 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %3,1 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık bazda değişiklik göstermezken, yıllık %4,7 düşüş kaydetti. Aynı ayda demir çelik sevkiyatında aylık %2,9 ve demir çelik stoklarında aylık %0,4 düşüş gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin bu yılın Haziran ayında aylık %12 ve Temmuz ayında aylık %2,5 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Haziran ayında aylık %7,6 düşeceği ve Temmuz ayında değişiklik göstermeyeceği tahmin ediliyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Üretim 

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