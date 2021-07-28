Japonya’da sanayi üretimi Mayıs ayında aylık %5,9 düştü

Çarşamba, 28 Temmuz 2021 14:10:51 (GMT+3) | İstanbul

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, bu yılın Mayıs ayında, Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi, bir önceki aya göre %5,9 düştü ve bir önceki yılın aynı ayına göre %22 arttı.

Bununla birlikte, bu yıl Mayıs ayında Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi önceki aya göre %2 düşüş ve yıllık %43,2 artış gösterdi. Aynı ayda, Japonya’nın demir çelik sevkiyatında aylık %4,6 düşüş ve demir çelik stoklarında aylık %4,6 artış kaydedildi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, Japonya’da bu yılın Haziran ayında endüstriyel üretimin aylık %9,1 artması ve Temmuz ayında aylık %1,4 düşmesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Haziran ayında aylık %0,5 düşeceği ve Temmuz ayında aylık %5,5 artacağı tahmin ediliyor.