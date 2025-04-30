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Japonya’da sanayi üretimi Mart'ta aylık %1,1 geriledi

Çarşamba, 30 Nisan 2025 12:11:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Mart ayında Şubat ayına kıyasla %1,1 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %0,3 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %0,7 ve yıllık %0,8 düşüş yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %3,2 düşüş ve demir çelik stoklarında aylık %2,5 artış gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin Nisan ayında aylık %1,3, Mayıs ayında ise aylık %3,9 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Nisan ayında aylık %1,1 yükseleceği ve Mayıs ayında aylık %2,4 gerileyeceği tahmin ediliyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Üretim 

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