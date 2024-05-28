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Japonya’da sanayi üretimi Mart ayında aylık %3,8 yükseldi

Salı, 28 Mayıs 2024 11:14:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Mart ayında Şubat ayına kıyasla %3,8 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %6,7 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %2,4 ve yıllık %7 düşüş yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %3 ve demir çelik stoklarında aylık %0,4 artış gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin Nisan ayında aylık %4,1, Mayıs ayında ise aylık %4,4 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Nisan ayında aylık %1,8 ve Mayıs ayında aylık %2 yükseleceği tahmin ediliyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Üretim 

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