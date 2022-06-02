Japonya’da sanayi üretimi Mart ayında aylık %0,3 arttı

Perşembe, 02 Haziran 2022 14:54:32 (GMT+3) | İstanbul

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, bu yılın Mart ayında Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki aya göre %0,3 arttı ve bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 düştü.

Bununla birlikte bu yıl Mart ayında Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi önceki aya göre %1,1 ve yıllık %4,4 düşüş gösterdi. Aynı ayda, Japonya’nın demir çelik sevkiyatında aylık %1,3 ve demir çelik stoklarında aylık %1,8 artış kaydedildi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, Japonya’da bu yılın Nisan ayında endüstriyel üretimin aylık %5,8 artması ve Mayıs ayında aylık %0,8 düşmesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Nisan ayında aylık %1,5 düşeceği ve Mayıs ayında aylık %2,6 artacağı tahmin ediliyor.