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Japonya’da sanayi üretimi Kasım ayında aylık %7 arttı

Çarşamba, 02 Şubat 2022 15:13:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında, Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi, bir önceki aya göre %7 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 arttı.

Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi önceki aya göre %9 ve yıllık %5,4 artış gösterdi. Aynı ayda, Japonya’nın demir çelik sevkiyatında aylık %0,8 ve demir çelik stoklarında aylık %2,9 artış kaydedildi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, Japonya’da geçtiğimiz yılın Aralık ayında endüstriyel üretimin aylık %1,6 ve bu yılın Ocak ayında aylık %5 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Aralık ayında aylık %1,6 artacağı ve Ocak ayında aylık %1,5 düşeceği tahmin ediliyor.


Etiketler: üretim  Uzak Doğu  Japonya  |  benzer haberler »


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