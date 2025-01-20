Japonya’da sanayi üretimi Kasım ayında aylık %2,3 geriledi

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi geçtiğimiz yılın Kasım ayında Ekim ayına kıyasla %2,3 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %2,8 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %1,8 ve yıllık bazda %6,1 düşüş kaydetti. Demir çelik sevkiyatında aylık %0,9 artış ve demir çelik stoklarında aylık %1,5 düşüş gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin Aralık ayında aylık %2,1, Ocak ayında ise aylık %1,3 yükselmesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Aralık ayında aylık %3,8 artacağı ve Ocak ayında aylık %0,1 azalacağı tahmin ediliyor.