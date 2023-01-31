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Japonya’da sanayi üretimi Kasım ayında aylık %0,2 arttı

Salı, 31 Ocak 2023 10:55:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %0,2 artış ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %0,9 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %1,4 artarken ve yıllık %7,7 düşerken, demir çelik sevkiyatında aylık %0,3 ve demir çelik stoklarında aylık %0,7 düşüş gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin Aralık ayında aylık %2,8 artması ve Ocak ayında aylık %0,6 düşmesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Aralık ayında aylık %0,5 artacağı ve Ocak ayında aylık %3,5 azalacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Üretim 

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