Japonya’da sanayi üretimi Kasım ayında %0,9 düştü

Perşembe, 01 Şubat 2024 11:52:59 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi geçen yılın Kasım ayında aynı yılın Ekim ayına kıyasla %0,9 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %1,4 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %2,4 ve yıllık %1,5 düşüş yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %0,4 artış ve demir çelik stoklarında aylık %0,7 gerileme gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin Aralık ayında aylık %6 artması ve Ocak ayında aylık %7,2 düşmesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Aralık ayında aylık %2,3 büyümesi ve Ocak ayında aylık %1,3 gerileyeceği tahmin ediliyor.