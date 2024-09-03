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Toyota’nın yerel araç üretimi uzun bir aradan sonra Temmuz’da hafifçe arttı

Salı, 03 Eylül 2024 12:10:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, küresel araç üretiminin bu yıl Temmuz ayında %0,6 düşüşle 804.610 adet seviyesine gerileyerek altıncı defa arka arkaya düşüş kaydettiğini açıkladı. Temmuz ayında şirketin yurt içi üretimi bir süredir kaydedilen düşüşlerin ardından yıllık %0,1 artışla 309.118 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %1 düşüşle 495.492 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %0,2 düşüşle 857.982 adet olarak gerçekleşti.

Yılın Ocak-Temmuz döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %4,4 düşüşle 5.453.472 adet seviyesine gerilerken küresel araç satışları yıllık bazda %0,8 düşüşle 5.750.240 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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