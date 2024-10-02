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Toyota’nın küresel araç üretimi ve satışları Ağustos’ta düştü

Çarşamba, 02 Ekim 2024 14:30:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, küresel araç üretiminin bu yıl Ağustos ayında %11,2 düşüşle 709.571 adet seviyesine gerileyerek yedinci defa arka arkaya düşüş kaydettiğini açıkladı. Ağustos ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %22,2 düşüşle 185.680 adet olurken yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %6,5 düşüşle 523.891 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %3,1 düşüşle 826.863 adet olarak gerçekleşti.

Yılın Ocak-Ağustos döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %5,2 düşüşle 6.163.046 adet seviyesine gerilerken küresel araç satışları yıllık bazda %1,1 düşüşle 6.577.090 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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