Japonya’nın araç üretimi Ocak-Ağustos döneminde %8,8 düştü

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) bu yılın Ağustos ayında yıllık %15,4 düşüşle 540.881 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Ağustos döneminde ülkenin araç üretimi 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %8,8 düşerek 5.239.208 adet oldu.
Ağustos ayında ülkede araç satışları yıllık %3,5 düşüşle 328.471 adet seviyesine gerilerken, satışlar yılın ilk sekiz ayında ise yıllık %9,8 düşüşle 2.861.136 adet seviyesinde kaydedildi.
Bununla birlikte araç ihracatı Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %17,1 düşüşle 294.158 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Ağustos döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %3 düşüşle 2.690.409 adet seviyesine indi.