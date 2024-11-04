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Japonya’nın araç üretimi Ocak-Ağustos döneminde %8,8 düştü

Pazartesi, 04 Kasım 2024 13:54:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) bu yılın Ağustos ayında yıllık %15,4 düşüşle 540.881 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Ağustos döneminde ülkenin araç üretimi 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %8,8 düşerek 5.239.208 adet oldu.

Ağustos ayında ülkede araç satışları yıllık %3,5 düşüşle 328.471 adet seviyesine gerilerken, satışlar yılın ilk sekiz ayında ise yıllık %9,8 düşüşle 2.861.136 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %17,1 düşüşle 294.158 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Ağustos döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %3 düşüşle 2.690.409 adet seviyesine indi.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv İth/ihr İstatistikleri Üretim 

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