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Japonya’da sanayi üretimi Eylül ayında aylık %1,4 yükseldi

Pazartesi, 18 Kasım 2024 12:02:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Eylül ayında Ağustos ayına kıyasla %1,4 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %2,8 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %2,1 artış ve yıllık %5,5 düşüş yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %12,2 artış ve demir çelik stoklarında aylık %2,5 düşüş gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin Ekim ayında aylık %8,3 artması, Kasım ayında ise aylık %3,7 gerilemesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Ekim ayında aylık %2,5 yükseleceği ve Kasım ayında aylık %3,5 azalacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Üretim 

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