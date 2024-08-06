Japonya’nın araç üretimi Ocak-Mayıs döneminde %10 düştü

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) bu yılın Mayıs ayında yıllık %4,5 artışla 651.285 adet seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Ocak-Mayıs döneminde ülkenin araç üretimi 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %10 düşerek 3.202.961 adet oldu.
Mayıs ayında ülkede araç satışları yıllık %4,4 düşerek 312.406 adet seviyesine gerilerken, satışlar yılın ilk beş ayında ise yıllık %14,8 düşüşle 1.753.891 adet seviyesinde kaydedildi.
Bununla birlikte araç ihracatı Mayıs ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,4 düşüşle 295.741 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Mayıs döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %2,5 artışla 1.654.685 adet seviyesine yükseldi.