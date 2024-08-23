 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’da...

Japonya’da sanayi üretimi Haziran ayında aylık %3,6 düştü

Cuma, 23 Ağustos 2024 11:51:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla %3,6 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %7,3 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %2 ve yıllık %7,2 düşüş yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %4,2 düşüş ve demir çelik stoklarında aylık %1,2 artış gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin Temmuz ayında aylık %6,5 düşmesi, Ağustos ayında ise aylık %0,7 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Temmuz ayında aylık %5,4 ve Ağustos ayında aylık %1,3 düşeceği tahmin ediliyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın araç üretimi Ocak-Mayıs döneminde %10 düştü

06 Ağu | Çelik Haberler

JFE Steel’in net kârı birinci çeyrekte azaldı

05 Ağu | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi Haziran’da beşinci kez düştü

31 Tem | Çelik Haberler

Japonya’da sanayi üretimi Mayıs ayında aylık %2,8 yükseldi

29 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi Ocak-Nisan döneminde %13,2 düştü

02 Tem | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi Mayıs’ta üst üste dördüncü defa düşüş gösterdi

28 Haz | Çelik Haberler

Japonya’da sanayi üretimi Nisan ayında aylık %0,1 geriledi

27 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi Ocak-Mart döneminde %14,4 düştü

06 Haz | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi Nisan ayında arka arkaya üçüncü defa geriledi

31 May | Çelik Haberler

Japonya’da sanayi üretimi Mart ayında aylık %3,8 yükseldi

28 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis