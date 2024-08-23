Japonya’da sanayi üretimi Haziran ayında aylık %3,6 düştü

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla %3,6 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %7,3 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %2 ve yıllık %7,2 düşüş yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %4,2 düşüş ve demir çelik stoklarında aylık %1,2 artış gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin Temmuz ayında aylık %6,5 düşmesi, Ağustos ayında ise aylık %0,7 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Temmuz ayında aylık %5,4 ve Ağustos ayında aylık %1,3 düşeceği tahmin ediliyor.