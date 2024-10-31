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Toyota’nın araç üretimi Eylül’de sekizinci kez düştü

Perşembe, 31 Ekim 2024 13:54:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, küresel araç üretiminin bu yıl Eylül ayında %8,3 düşüşle 826.556 adet seviyesine gerileyerek sekizinci defa arka arkaya düşüş kaydettiğini açıkladı. Eylül ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %10,6 düşüşle 277.915 adet olurken yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %7 düşüşle 548.641 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %7,4 düşüşle 853.149 adet olarak gerçekleşti.

Yılın Ocak-Eylül döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %5,6 düşüşle 6.989.567 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları yıllık bazda %1,9 düşüşle 7.430.238 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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