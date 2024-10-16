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Japonya’da sanayi üretimi Ağustos ayında aylık %3,3 düştü

Çarşamba, 16 Ekim 2024 14:37:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Ağustos ayında Temmuz ayına kıyasla %3,3 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %4,9 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %4,4 ve yıllık %7,7 düşüş yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %10,2 düşüş ve demir çelik stoklarında aylık %2,8 artış gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin Eylül ayında aylık %2, Ekim ayında ise aylık %6,1 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Eylül ayında aylık %0,2 gerileyeceği ve Ekim ayında aylık %3,1 artacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Üretim 

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