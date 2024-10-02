Japonya’nın araç üretimi Ocak-Temmuz döneminde %7,9 düştü

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) bu yılın Temmuz ayında yıllık %3,3 artışla 804.080 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Temmuz döneminde ülkenin araç üretimi 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %7,9 düşerek 4.698.327 adet oldu.
Temmuz ayında ülkede araç satışları yıllık %6,9 artarak 405.175 adet seviyesine yükselirken, satışlar yılın ilk yedi ayında ise yıllık %10,5 düşüşle 2.532.665 adet seviyesinde kaydedildi.
Bununla birlikte araç ihracatı Temmuz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,6 düşüşle 378.591 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Temmuz döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %0,9 düşüşle 2.396.251 adet seviyesine indi.