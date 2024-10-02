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Japonya’nın araç üretimi Ocak-Temmuz döneminde %7,9 düştü

Çarşamba, 02 Ekim 2024 14:32:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) bu yılın Temmuz ayında yıllık %3,3 artışla 804.080 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Temmuz döneminde ülkenin araç üretimi 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %7,9 düşerek 4.698.327 adet oldu.

Temmuz ayında ülkede araç satışları yıllık %6,9 artarak 405.175 adet seviyesine yükselirken, satışlar yılın ilk yedi ayında ise yıllık %10,5 düşüşle 2.532.665 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı Temmuz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,6 düşüşle 378.591 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Temmuz döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %0,9 düşüşle 2.396.251 adet seviyesine indi.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim İth/ihr İstatistikleri 

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