Japonya’nın araç üretimi Ocak-Haziran döneminde %10 düştü

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) bu yılın Haziran ayında yıllık %9,5 düşüşle 691.286 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Haziran döneminde ülkenin araç üretimi 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %10 düşerek 3.894.247 adet oldu.
Haziran ayında ülkede araç satışları yıllık %4,9 düşerek 373.599 adet seviyesine gerilerken, satışlar yılın ilk altı ayında ise yıllık %12,2 düşüşle 2.127.490 adet seviyesinde kaydedildi.
Bununla birlikte araç ihracatı Haziran ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %11,2 düşüşle 362.975 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Haziran döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %0,3 artışla 2.017.660 adet seviyesine indi.