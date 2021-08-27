Japonya’da sanayi üretimi Haziran ayında aylık %6,2 arttı

Cuma, 27 Ağustos 2021 12:15:38 (GMT+3) | İstanbul

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, bu yılın Haziran ayında, Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi, bir önceki aya göre %6,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %22,6 arttı.

Bununla birlikte, bu yıl Haziran ayında Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi önceki aya göre %3,2 ve yıllık %51,2 artış gösterdi. Aynı ayda, Japonya’nın demir çelik sevkiyatında aylık %11,4 artış ve demir çelik stoklarında aylık %2,3 düşüş kaydedildi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, Japonya’da bu yılın Temmuz ayında endüstriyel üretimin aylık %1,1 düşmesi ve Ağustos ayında aylık %1,7 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Temmuz ayında aylık %4,8 artacağı ve Ağustos ayında aylık %2 düşeceği tahmin ediliyor.