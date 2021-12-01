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Japonya’da sanayi üretimi Eylül ayında aylık %5,4 düştü

Çarşamba, 01 Aralık 2021 11:32:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, bu yılın Eylül ayında, Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi, bir önceki aya göre %5,4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 düştü.

Bununla birlikte, bu yıl Eylül ayında Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi önceki aya göre %18 ve yıllık %0,2 artış gösterdi. Aynı ayda, Japonya’nın demir çelik sevkiyatında aylık %3,1 düşüş ve demir çelik stoklarında aylık %4,5 artış kaydedildi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, Japonya’da bu yılın Ekim ayında endüstriyel üretimin aylık %6,4 ve Kasım ayında aylık %5,7 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Ekim ayında aylık %4,2 düşeceği ve Kasım ayında aylık %0,8 artacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: üretim  Japonya  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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