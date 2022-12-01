Japonya’da sanayi üretimi Eylül ayında aylık %1,7 düştü

Perşembe, 01 Aralık 2022 12:18:29 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %1,7 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %9,6 artış gösterdi.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %0,8 artış ve yıllık %6,8 düşüş kaydetti. Aynı ayda demir çelik sevkiyatında aylık %3,3 düşüş ve demir çelik stoklarında aylık %2,6 artış gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin bu yılın Ekim ayında aylık %0,4 düşmesi ve Kasım ayında aylık %0,8 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Ekim ayında aylık %1,8 yükseleceği ve Kasım ayında aylık %2,1 azalacağı tahmin ediliyor.