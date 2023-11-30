﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’da sanayi üretimi Eylül ayında %0,2 arttı

Perşembe, 30 Kasım 2023 11:18:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %0,2 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,6 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %0,5 artış ve yıllık %1,6 düşüş yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %8,2 artış ve demir çelik stoklarında aylık %1,8 düşüş gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin Ekim ayında aylık %3,9 artması ve Kasım ayında aylık %2,8 gerilemesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Ekim ayında aylık %0,7 artacağı ve Kasım ayında aylık %0,5 düşeceği tahmin ediliyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Eylül ayında aylık %17,5 arttı

17 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi Ocak-Ağustos döneminde %11,8 arttı

02 Kas | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel üretimi ve satışları Eylül’de rekor seviyeye ulaştı

02 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ağustos ayında aylık %10,1 düştü

17 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi Ocak-Temmuz döneminde %17,7 arttı

04 Eki | Çelik Haberler

Japonya’da sanayi üretimi Temmuz ayında aylık %2 düştü

02 Eki | Çelik Haberler

Toyota’nın yurt içi araç üretimi Ağustos’ta arttı, yurt dışı üretimi düştü

02 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Temmuz ayında aylık %8 arttı

25 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi Ocak-Haziran döneminde %19 arttı

05 Eyl | Çelik Haberler

Toyota Japonya’da bulunan 28 hattını yeniden devreye aldı

31 Ağu | Çelik Haberler