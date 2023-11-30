Japonya’da sanayi üretimi Eylül ayında %0,2 arttı

Perşembe, 30 Kasım 2023 11:18:40 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %0,2 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,6 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %0,5 artış ve yıllık %1,6 düşüş yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %8,2 artış ve demir çelik stoklarında aylık %1,8 düşüş gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin Ekim ayında aylık %3,9 artması ve Kasım ayında aylık %2,8 gerilemesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Ekim ayında aylık %0,7 artacağı ve Kasım ayında aylık %0,5 düşeceği tahmin ediliyor.