﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’da sanayi üretimi Ekim ayında aylık %3,2 düştü

Çarşamba, 28 Aralık 2022 11:35:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %3,2 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3 artış gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %1,5 ve yıllık %5,4 düşüş kaydederken, demir çelik sevkiyatında aylık %5,1 artış ve demir çelik stoklarında aylık %2,6 düşüş gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin bu yılın Kasım ayında aylık %3,3 ve Aralık ayında aylık %2,4 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Kasım ayında aylık %1,8 azalacağı ve Aralık ayında aylık %2,3 artacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında aylık %2,2 düştü

23 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Ekim ayında aylık %12,2 azaldı

22 Ara | Çelik Haberler

Kobe Steel araç üretiminde kullanılmak üzere Nissan’a düşük karbonlu çelik tedarik edecek

20 Ara | Çelik Haberler

Toyota Ocak ayı üretim tahminini 50.000 adet düşürdü, yılın tamamı için üretim tahmini değişmedi

19 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi Ocak-Eylül döneminde %3,2 azaldı

06 Ara | Çelik Haberler

Japonya’da sanayi üretimi Eylül ayında aylık %1,7 düştü

01 Ara | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi ve satışları güçlü talep sayesinde Ekim ayında arttı

30 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %2,9 arttı

25 Kas | Çelik Haberler

Toyota Aralık ayı üretim tahminini 100.000 adet düşürdü

25 Kas | Çelik Haberler

Toyota 2022-23 mali yılına yönelik küresel araç üretim tahminini düşürdü

01 Kas | Çelik Haberler