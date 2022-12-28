Japonya’da sanayi üretimi Ekim ayında aylık %3,2 düştü

Çarşamba, 28 Aralık 2022 11:35:34 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %3,2 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3 artış gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %1,5 ve yıllık %5,4 düşüş kaydederken, demir çelik sevkiyatında aylık %5,1 artış ve demir çelik stoklarında aylık %2,6 düşüş gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin bu yılın Kasım ayında aylık %3,3 ve Aralık ayında aylık %2,4 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Kasım ayında aylık %1,8 azalacağı ve Aralık ayında aylık %2,3 artacağı tahmin ediliyor.