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Japonya’da sanayi üretimi Ekim ayında aylık %3 yükseldi

Cuma, 13 Aralık 2024 11:22:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Ekim ayında Eylül ayına kıyasla %3 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %1,6 artış gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık yatay seyrederken, yıllık bazda %4,6 düşüş kaydetti. Demir çelik sevkiyatında aylık %6,6 düşüş ve demir çelik stoklarında aylık %0,3 artış gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin Kasım ayında aylık %2,2, Aralık ayında ise aylık %0,5 gerilemesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Kasım ayında aylık %2,7 düşeceği ve Aralık ayında aylık %5,9 artacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Üretim 

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