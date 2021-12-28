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Japonya’da sanayi üretimi Ekim ayında aylık %1,1 arttı

Salı, 28 Aralık 2021 10:29:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, bu yılın Ekim ayında, Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi, bir önceki aya göre %1,1 arttı ve bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 düştü.

Bununla birlikte, bu yıl Ekim ayında Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi önceki aya göre %3,9 düşüş ve yıllık %6,5 artış gösterdi. Aynı ayda, Japonya’nın demir çelik sevkiyatında aylık %0,1 ve demir çelik stoklarında aylık %0,7 artış kaydedildi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, Japonya’da bu yılın Kasım ayında endüstriyel üretimin aylık %9 ve Aralık ayında aylık %2,1 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Kasım ayında aylık %1,9 ve Aralık ayında aylık %3 artacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: üretim  Japonya  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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