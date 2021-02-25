Japonya’da sanayi üretimi Aralık ayında aylık %1,6 düştü

Perşembe, 25 Şubat 2021 12:10:30 (GMT+3) | İstanbul

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi, bir önceki aya göre %1,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %3,2 düştü.

Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi önceki aya göre %0,9 artış ve yıllık %2 düşüş gösterdi. Aynı ayda, Japonya’nın demir çelik sevkiyatında aylık %1,1 ve demir çelik stoklarında aylık %1,8 artış kaydedildi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, Japonya’da bu yılın Ocak ayında endüstriyel üretimin aylık %8,9 artması ve Şubat ayında aylık %0,3 düşmesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Ocak ayında aylık %2,3 ve Şubat ayında aylık %3,2 artacağı tahmin ediliyor.