Japonya’da sanayi üretimi Aralık ayında aylık %1 düştü

Cuma, 04 Mart 2022 14:27:14 (GMT+3) | İstanbul

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki aya göre %1 düştü ve bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 arttı.

Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi önceki aya göre %4,9 artış ve yıllık %1,5 düşüş gösterdi. Aynı ayda, Japonya’nın demir çelik sevkiyatında aylık %0,7 ve demir çelik stoklarında aylık %0,4 artış kaydedildi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, Japonya’da Ocak ayında endüstriyel üretimin aylık %5,2 ve Şubat ayında aylık %2,2 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Ocak ayında aylık %2,2 düşeceği ve Şubat ayında aylık %0,3 artacağı tahmin ediliyor.