Japonya’nın sanayi üretimi Aralık'ta aylık %0,3 arttı

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi geçtiğimiz yılın Aralık ayında Kasım ayına kıyasla %0,3 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %1,1 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %3 artış ve yıllık bazda %2,5 düşüş kaydetti. Demir çelik sevkiyatında aylık %3,1 artış ve demir çelik stoklarında aylık %2,3 düşüş gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin Ocak ayında aylık %1, Şubat ayında ise aylık %1,2 yükselmesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Ocak ayında aylık %1,9 ve Şubat ayında aylık %0,6 azalacağı tahmin ediliyor.