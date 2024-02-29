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Japonya’da sanayi üretimi Aralık ayında %1,8 yükseldi

Perşembe, 29 Şubat 2024 12:28:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi geçen yılın Aralık ayında aynı yılın Kasım ayına kıyasla %1,8 artış ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %0,7 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %0,6 ve yıllık %0,2 düşüş yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %1,6 artış ve demir çelik stoklarında aylık %1,9 gerileme gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin Ocak ayında aylık %6,2 düşmesi ve Şubat ayında aylık %2,2 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Ocak ayında aylık %3,5 ve Şubat ayında aylık %1,6 büyüyeceği tahmin ediliyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Üretim 

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