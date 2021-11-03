Japonya’da sanayi üretimi Ağustos ayında aylık %3,6 düştü

Çarşamba, 03 Kasım 2021 11:25:23 (GMT+3) | İstanbul

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, bu yılın Ağustos ayında, Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi, bir önceki aya göre %3,6 düştü ve bir önceki yılın aynı ayına göre %8,8 arttı.

Bununla birlikte, bu yıl Ağustos ayında Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi önceki aya göre %2,7 düşüş ve yıllık %24,5 artış gösterdi. Aynı ayda, Japonya’nın demir çelik sevkiyatında aylık %3,2 düşüş ve demir çelik stoklarında aylık %1 artış kaydedildi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, Japonya’da bu yılın Eylül ayında endüstriyel üretimin aylık %0,2 ve Ekim ayında aylık %6 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Eylül ayında aylık %5,6 artacağı ve Ekim ayında aylık %4,8 düşeceği tahmin ediliyor.